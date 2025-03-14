В обнимку на диване: Рози Хантингтон-Уайтли и ее возлюбленный Джейсон Стэтхэм вместе снялись в рекламе

37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – и ее бойфренд – 57-летний актер Джейсон Стэтхэм – снялись в рекламе бренда Falconeri, который специализируется на одежде из кашемира.

Рози и Джейсон позировали в кашемировой одежде нюдовых оттенках. На снимках они запечатлены в обнимку на диване.

Также модель примерила длинное молочное платье, которое сочетала с кожаными сапогами-казаками.

К слову, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке – актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела, и в июне 2017-го родился их общий сын Джей Оскар, а в феврале 2022-го – дочь Изабелла Джеймс. Пара так и не узаконила официально свои отношения.

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли посетила светскую тусовку во время Парижской недели моды. Она приехала в ресторан Le Grand Diner du Louvre в вечернем платье, усыпанном пайетками, с накидкой, которую держала в руках.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

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