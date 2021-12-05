В обнимку на прогулке: Джей Ло и Бена Аффлека подловили в Лос-Анджелесе

В обнимку на прогулке: Джей Ло и Бена Аффлека подловили в Лос-Анджелесе

Бен Аффлек и его возлюбленная Дженнифер Лопес попали под прицел уличных фотографов в Лос-Анджелесе.

Дженнифер была одета в джинсы-скинни, короткий джемпер с крупным цветочным принтом и обута в рыжие ботинки на шнуровке. Через плече у звезды висела бордовая сумка, волосы были распущены, а на лице была защитная маска за которой не видно было макияж певицы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

Бен был одет в футболку цвета хаки поверх которой была клетчатая рубашка и короткая джинсовая куртка черного цвета. Также мужчина был в черных джинсах и кроссовках.

Пара давно не появлялась на публике вот так просто во время прогулок. Последний раз пару на людях видели еще в сентябре, тогда они тоже прогуливались по Лос-Анджелесу держась за руки.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес / Associated Press

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