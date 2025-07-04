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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В обнимку с невестой: сын-красавчик Шварценеггера посетил премьеру фильма

Пара появилась вместе в Лондоне.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © Associated Press

У Арнольда Шварценеггера и его бывшей жены Марии Шрайвер четверо общих детей и 31-летний Патрик один из них. Сейчас парень живет в Нью-Йорке и вчера с возлюбленной — моделью Эбби Чемпион — вышел в свет. Пара обнявшись позировала фотографам перед премьерой фильма «F1 Фильм», в котором главную роль сыграл Брэд Питт.

Патрик появился на мероприятии в наряде от Tommy Hilfiger, который включал темно-синий жакет, белые брюки рубашку. Яркой деталью лука был красно-белый платок в нагрудном кармане, который, сочетался по стилю с нарядом его невесты Эбби, которая пришла в красном костюме с «жатой» ткани и белой рубашке с таким же эффектом. Образ Эбби дополнили белые туфли, несколько золотых украшений и прическа высокий хвост.

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © Associated Press

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © Associated Press

В последнее время о Патрике и его актерской игре активно заговорили, ведь несмотря на то что он не новичок в этом ремесле, в 2025 году с его участием вышел третий сезон сериала «Белый лотос», который принес актеру популярность. В день презентации сериала в феврале Патрика пришла поддержать вся семья.

А что касается его отношений с Эбби, то они помолвлены. Фотографии помолвки они показывали в Instagram.

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © instagram.com/patrickschwarzenegger

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