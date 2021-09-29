В обнимку с возлюбленной: главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако показал снимки из путешествия по Европе

В обнимку с возлюбленной: главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако показал снимки из путешествия по Европе

Михаил отпраздновал день рождения в путешествии.

Вчера, 28 сентября, главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" – Михаил Заливако, отмечал свой день рождения. Ему исполнилось 32. Отпраздновать мужчина решил со своей девушкой – Анной Богдан, путешествуя по Европе.

Пара посетила Италию и Швейцарию.

На фото из Венеции влюбленные позируют с улыбками на фоне канала.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

"Когда угадал с временем года, страной, городом и человеком рядом", - написал Заливако.

На снимках из Цюриха Аня и Миша тоже запечатлены на фоне водоема. Они позируют на камеру, нежно обнимая друг друга.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

"Помят костюм и лицо, но ещё нет ощущение 32… А еще я встретил тебя @hannastorozhuk , главный подарок с бантом на попе. Короче, с днем рождения меня, спасибо всем за поздравления! Обнимаю крепко, до хруста", - подписал снимки Заливако.

Михаил Заливако / Instagram Михаила Заливако

Анна, в свою очередь, поздравила возлюбленного с днем рождения их милым фото.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Instagram Анны Богдан

"Сегодня очень необычный день. И это не потому, что на улице хорошая погода, не потому, что мы в новом месте или в другой стране! А потому, что сегодня день рождения моего @kanyeeebear. Все мои поздравления были сказаны ему лично, подкреплены обнимашками и целовашками", - написала она под снимком.

Ранее Михаил и Анна признались, когда у них свадьба.

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