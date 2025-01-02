В обнимку с возлюбленным: беременная Нара Баптиста показала, как встречала Новый год

Модель опубликовала фото с семейного торжества.
28-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – уже больше года встречается с 57-летним актером Венсаном Касселем. Сейчас девушка находится в ожидании своего первого ребенка. Свое интересное положение модель не скрывает, а наоборот, часто публикует свои "беременные" фото в Сети.
Так, Новый год девушка встречала в семейном кругу – с мамой и возлюбленным. На фото, опубликованных ею в Instagram, она позировала в пестром платке, повязанном как топ на грудь, и в длинной молочной юбке.
Нара запечатлена со своей мамой, а также в объятиях отца будущего ребенка – Венсана.
"Счастливого нового года, мои прекрасные люди", - написала Баптиста.
Ранее, напомним, Нара Баптиста полностью обнажилась в новой фотосессии.
Читайте также:
- Беременная Нара Баптиста показала, как праздновала Рождество с возлюбленным – Венсаном Касселем
- Сходство есть: Венсан Кассель нарисовал свою беременную возлюбленную
- Топлес и в мини-шортах: девушка Венсана Касселя поделилась смелым фото