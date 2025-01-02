В обнимку с возлюбленным: беременная Нара Баптиста показала, как встречала Новый год

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – уже больше года встречается с 57-летним актером Венсаном Касселем. Сейчас девушка находится в ожидании своего первого ребенка. Свое интересное положение модель не скрывает, а наоборот, часто публикует свои "беременные" фото в Сети.

Нара Баптиста и Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Так, Новый год девушка встречала в семейном кругу – с мамой и возлюбленным. На фото, опубликованных ею в Instagram, она позировала в пестром платке, повязанном как топ на грудь, и в длинной молочной юбке.

instagram.com/narahbaptista

Нара запечатлена со своей мамой, а также в объятиях отца будущего ребенка – Венсана.

"Счастливого нового года, мои прекрасные люди", - написала Баптиста.

Ранее, напомним, Нара Баптиста полностью обнажилась в новой фотосессии.

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