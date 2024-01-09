В обнимку с возлюбленным: Джорджина Родригес показала фото с Роналду

29-летняя модель и инфлуэнсер - Джорджина Родригес – опубликовала в своем микроблоге фото, сделанное в Дубае.

Девушка позирует в море в обнимку с возлюбленным и отцом своих детей – португальским футболистом Криштиану Роналду. Джорджина одета в белый купальник и серый полупрозрачный топ, а на ее голове – платок, завязанный в виде банданы.

Джорджина никак не подписала снимок, оставив лишь эмодзи в виде красного сердца.

Напомним, Джорджина Родригес показала, как встречала Новый год на Майдере с Криштиану Роналду.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram Джорджины Родригес

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