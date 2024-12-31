В обнимку с возлюбленным: Изабель Гулар в экстремальном мини позировала у елки

Модель отправилась встречать новый год в теплые края.

40-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – улетела праздновать новогодние праздники на популярный среди селебрити остров Сент-Барт, откуда каждый день публикует фото.

instagram.com/izabelgoulart

На снимках она позировала в экстремально коротком платье-бюстье салатового оттенка с металлическим блеском, которое дополнила босоножками на высоких каблуках и белыми маникюром и педикюром.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

А на одном из фото позировала со своим женихом - 33-летним немецким футболистом Кевином Траппом.

instagram.com/izabelgoulart

instagram.com/izabelgoulart

С возлюбленным модель повторила свою фирменную стойку, которую они повторяют каждый год перед Новым годом, и это уже стало традицией.

Ранее, напомним, беременная модель Нара Баптиста показала, как праздновала Рождество с возлюбленным – Венсаном Касселем.

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