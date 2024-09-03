В обнимку с возлюбленным: Рози Хантингтон-Уайтли показала фото с отдыха

Модель отправилась в отпуск с семьей.
37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – улетела в семейный отпуск сначала на Ибицу, Испания, а потом – в Грецию, а фото оттуда опубликовала в своем Instagram.
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Для фото она позировала со своими детьми – 7-летним сыном Джеком Оскаром и двухлетней дочерью Изабеллой Джеймс. Дети купались в море, загорали, ели мороженое и отдыхали в гамаках.
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Также Рози показала снимки со своим возлюбленным и отцом детей – 57-летним актером Джейсоном Стэтхэмом. На фото они запечатлены в обнимку, а на их лицах – счастливые улыбки.
Хантингтон-Уайтли, как всегда, демонстрировала красивые летние образы и, конечно, свою подтянутую фигуру.
Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли показала, как Джейсон Стэтхэм занимается серфингом с их общим сыном.
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