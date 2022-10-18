В обнимку с женой-юристом: Джордж Клуни посетил премьеру фильма в Лос-Анджелесе

Пара, как всегда, выглядела потрясающе.

Актер Джордж Клуни посетил премьеру романтической комедии "Билет в рай" в Лос-Анджелесе, в которой сыграл вместе с оскароносной актрисой Джулией Робертс. Показ состоялся в кинотеатре Regency Village.

На мероприятие Клуние пришел в компании своей жены Амаль - юриста по правам человека. На женщине было оригинальное пестрое платье сложного дизайна от Alexander McQueen. Этот наряд винтажный и впервые был представлен в весенне-летней коллекции 2003 года.

Образ Амаль дополнила прозрачными босоножками, золотым клатчем и ювелирным набором.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Джордж отдал предпочтение серому костюму и белой рубешке. От галстука он отказылся, что сделало его образ немного непринужденным.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Также мероприятие посетила и Джулия Робертс. На актрисе было ярко-розовое платье с декольте от бренда Greta Constantine.

Джулия Робертс и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

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