В обнимку с женой-юристом: Джордж Клуни посетил премьеру фильма в Лос-Анджелесе

Пара, как всегда, выглядела потрясающе.
Актер Джордж Клуни посетил премьеру романтической комедии "Билет в рай" в Лос-Анджелесе, в которой сыграл вместе с оскароносной актрисой Джулией Робертс. Показ состоялся в кинотеатре Regency Village.
На мероприятие Клуние пришел в компании своей жены Амаль - юриста по правам человека. На женщине было оригинальное пестрое платье сложного дизайна от Alexander McQueen. Этот наряд винтажный и впервые был представлен в весенне-летней коллекции 2003 года.
Образ Амаль дополнила прозрачными босоножками, золотым клатчем и ювелирным набором.
Джордж отдал предпочтение серому костюму и белой рубешке. От галстука он отказылся, что сделало его образ немного непринужденным.
Также мероприятие посетила и Джулия Робертс. На актрисе было ярко-розовое платье с декольте от бренда Greta Constantine.
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