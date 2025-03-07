В образах черного цвета: звезда "Золушки" Лили Джеймс на Неделе моды

Звезда фильмов "Золушка" и "Ребекка", 35-летняя актриса Лили Джеймс, посетила Неделю моды в Париже, которая стартовала с началом весны. В частности британская звезда посетила показы таких известных брендов как Dior и Chloe, которые презентовали свои коллекции на сезон осень-зима 2025-2026. В обоих случаях она выбирала луки в черном цвете.

На шоу Dior Лили надела лук в классическом стиле - приталенный жакет и прямые брюки. Образ актриса дополнила ремнем на талии, слингбэками и знаменитой сумкой Lady Dior, которая названа в честь принцессы Дианы.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Образ Chloe, который выбрала Лили, кардинально отличался. Ее наряд в бохо-стиле был полностью прозрачным и состоял из брюк и топа, украшенных рюшами. Дополнила этот лук звезда золотой сумкой в виде ракушки, а также трендовыми туфлями с корсетной шнуровкой.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

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