В образе Барби: Эшли Робертс сходила на работу в ярком наряде

В образе Барби: Эшли Робертс сходила на работу в ярком наряде

Звезда попала под прицел папарацци в Лондоне.

Эшли Робертс прославилась своим участием в группе The Pussycat Dolls, но сейчас после многих лет на сцене переехала в Лондон и работает ведущей на местном радио. Особое внимание всегда привлекают наряды знаменитости, в которых она ходит на работу, ведь повторяются ее луки крайне редко, а выглядят она всегда эффектно и модно.

Например, во вторник Эшли сфотографировали возле студии в ярко-розовом аутфите от бренда River Island с принтом "собачий зуб", который она сочетала с белой сумкой и розовыми туфлями-лодочками. Под этот лук она также накрасила губы ярко-розовой помадой и надела очки-"лисички".

Эшли Робертс / Getty Images

Днем ранее знаменитость тоже попала в объективы папарацци, когда вышла с работы. Выглядела Робертс стильно, а в ее аутфите присутствовала пикантная нотка - бирюзовая блузка с леопардовым принтом.

Эшли Робертс / Getty Images

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