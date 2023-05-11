В образе Барби: Крисси Тейген сфотографировали в эффектном розовом мини-платье

Звезда продемонстрировала смелый образ и роскошные ноги.
В последнее время розовый цвет невероятно популярен среди знаменитостей, и они все чаще отдают предпочтение именно ему для появлений на светских мероприятиях и интервью. На днях в подобном наряде попала под прицел папарацци в бывшая топ-модель Крисси Тейген - ее сфотографировали по пути на интервью.
На женщине было очень короткое ярко-розовое платье от бренда Vivienne Westwood.
Наряд характерен опущенной линией плеча, корсетом, а также очень глубоким декольте с завязками на груди. Спереди платье украшала небольшая драпировка на юбке. Образ Крисси дополнила босоножками от Andrea Wazen на высоких каблуках и серьгами с жемчужинами.
Сейчас Тейген - Instagram-звезда и кулинар, она основала сайт с рецептами, а также выпускает кулинарные книги. Также она многодетная мать - у нее и Джона Ледженда трое детей.
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