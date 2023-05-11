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В образе Барби: Крисси Тейген сфотографировали в эффектном розовом мини-платье

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
427
Время на прочтение
1 мин
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В образе Барби: Крисси Тейген сфотографировали в эффектном розовом мини-платье

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Звезда продемонстрировала смелый образ и роскошные ноги.

В последнее время розовый цвет невероятно популярен среди знаменитостей, и они все чаще отдают предпочтение именно ему для появлений на светских мероприятиях и интервью. На днях в подобном наряде попала под прицел папарацци в бывшая топ-модель Крисси Тейген - ее сфотографировали по пути на интервью.

На женщине было очень короткое ярко-розовое платье от бренда Vivienne Westwood.

Наряд характерен опущенной линией плеча, корсетом, а также очень глубоким декольте с завязками на груди. Спереди платье украшала небольшая драпировка на юбке. Образ Крисси дополнила босоножками от Andrea Wazen на высоких каблуках и серьгами с жемчужинами.

Крисси Тейген / © Getty Images
Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Сейчас Тейген - Instagram-звезда и кулинар, она основала сайт с рецептами, а также выпускает кулинарные книги. Также она многодетная мать - у нее и Джона Ледженда трое детей.

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Дата публикации
Просмотры
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