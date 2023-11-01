В образе Бритни Спирс: Пэрис Хилтон воссоздала культовый голубой наряд подруги

Новым образом она отдала дань уважения певице.
42-летняя американская звезда Пэрис Хилтон и ее муж Картер Реум попали под прицел фотографов в Лос-Анджелесе, когда вышли из машины и направлялись вместе на вечеринку в честь Хэллоуина. Для своего появления на публике Хилтон выбрала голубое мини-платье с декольте на груди, которое полностью воссоздавало образ ее подруги Бритни Спирс из клипа на песню Toxic, действие которого частично происходило в самолете.
Образ Пэрис дополнила пилоткой в цвет, перчатками, серебристыми серьгами, как у Бритни, а также очками.
Обута Хилтон была в серебристые ботильоны, а в руке держала серебристую сумку от Bulgari. Картер надел костюм пилота и очки-авиаторы.
Также видео в этом костюме Пэрис поделилась в Instagram. Она продефилировала под трек Gimme More.
"В честь нашей королевы", - подписала Хилтон ролик.
Не смогла Пэрис не показать и соответствующий наряд своего малыша Феникса, ведь тоже нарядила его в костюм пилота.
Напомним, Toxic - песня, записанная Бритни для ее четвертого студийного альбома In the Zone в 2003 году. Она принесла Спирс ее первую и пока единственную премию "Грэмми" на церемонии 2005 года в категории "Лучшая танцевальная запись" и завоевала ей авторитет среди критиков.
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