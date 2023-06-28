В образе Брижит Бардо: 31-летняя дочь Мика Джаггера пришла на вечеринку в Лондоне

Мероприятие прошло Кенсингтонских садах в Лондоне. Это традиционна вечеринка, которая ежегодно собирает представителей сфер искусства, дизайна, моды, музыки, кино и бизнеса.

Дочь Мика Джаггера и супермодели Джерри Холл - 31-летняя Джорджия Мэй Джаггер - вышла в свет. Звезда редко появляется на публике, но летнюю вечеринку в The Serpentine Summer Party 2023 в галерее Serpentine решила не пропускать.

Модель надела для мероприятия черное мини-платье от бренда Versace с глубоким круглым декольте и широкими бретельками. Также у платья была необычная юбка, которая состояла из двух частей: нижней ассиметричной в гороховый принт и бабочки, а также верхняя - однотонная.

Вечерний образ Джорджия Мэй дополнила розовыми босоножками с переплетом, ченрной сумкой-хобо и ярким макияжем. На шее у модели было колье с бабочками, как на юбке ее платья. В вот волосы она собрала в высокую прическу в стиле французской актрисы Брижит Бардо.

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Getty Images

Среди гостей в этом году также были: Диана Крюгер, Анна Винтур, Алекса Чанг, Эндрю Гарфилд и певица Элли Голдинг.

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