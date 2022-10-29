В образе черного лебедя: Ванесса Хадженс в эффектном платье с перьями и шлейфом на вечеринке

К этой вечеринке девушка подошла очень ответственно и ее образ был продуман до малейший деталей.

33-летняя актриса Ванесса Хадженс, хорошо известна по своей роли в подростковом фильме “Классный мюзикл”, а также по художественному фильму снятому Лин-Мануэлем Мирандой “Тик-так, бум!”, номинированного в прошлом году на “Оскар”, в пятницу, 28 октября, посетила звездную вечеринку организованную сыном Майкла Джексона в честь Хэллоуина.

Ванесса Хадженс / Фото: Associated Press

Среди гостей у Ванессы был самый эффектный образ, ведь она перевоплотилась в черного лебедя.

Платье девушки буквально было сделано из перьев, имело длинный шлейф, рукава и очень глубокое каплеобразное декольте. Дополнили этот сексуальный и эпатажный образ лакированные сапоги на платформе, черный длинный маникюр и выразительный арт-макияж на лице.

Ванесса Хадженс / Фото: Associated Press

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