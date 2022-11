В образе Джессики Рэббит: Деми Роуз в блестящем платье с высоким разрезом продемонстрировала сексуальные формы

Деми Роуз решила поэкспериментировать с луками и перевоплотилась в мультипликационный образ сексуальной роковой женщины Джессики Рэббит — персонажа из фильма "Кто подставил кролика Роджера".

В Instagram она опубликовала видео, на котором соблазнительно выходит на сцену в этом аутфите и исполняет песню Why Don't You Do Right?

Одета Деми в красное платье-бюстье, расшитое пайетками, со соблазнительным декольте, открытой спиной и разрезом до бедра. Лук модель дополнила длинными розовыми перчатками и золотистыми туфлями на высоком каблуке.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Образ она дополнила макияжем со светло-голубыми тенями и красной помадой, а также красивой укладкой ее рубиновой гривы.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Вы не знаете, как трудно быть женщиной, которая выглядит так, как я ~ Джессика Роуз Рэббит", — подписала видео Деми.

