В образе Джессики Рэббит: Деми Роуз в блестящем платье с высоким разрезом продемонстрировала сексуальные формы

Модель превратилась в обольстительный мультипликационный персонаж.
Деми Роуз решила поэкспериментировать с луками и перевоплотилась в мультипликационный образ сексуальной роковой женщины Джессики Рэббит — персонажа из фильма "Кто подставил кролика Роджера".
В Instagram она опубликовала видео, на котором соблазнительно выходит на сцену в этом аутфите и исполняет песню Why Don't You Do Right?
Одета Деми в красное платье-бюстье, расшитое пайетками, со соблазнительным декольте, открытой спиной и разрезом до бедра. Лук модель дополнила длинными розовыми перчатками и золотистыми туфлями на высоком каблуке.
Образ она дополнила макияжем со светло-голубыми тенями и красной помадой, а также красивой укладкой ее рубиновой гривы.
"Вы не знаете, как трудно быть женщиной, которая выглядит так, как я ~ Джессика Роуз Рэббит", — подписала видео Деми.
Напомним, ранее Роуз без бюстгальтера и в стрингах похвасталась пышными ягодицами.
Читайте также: