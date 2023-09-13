В образе гламурной Барби-невесты: Ники Минаж в кружевном платье и с длинным маникюром появилась на музыкальной премии

40-летняя рэперка вышла на красную дорожку во всем розовом.

Ники Минаж посетила состоявшуюся в Нью-Джерси церемонию вручения премии MTV Video Music Awards.

На красной дорожке она появилась в гламурном образе невесты Барби, в котором продемонстрировала свои сексуальные формы.

Ники Минаж / Фото: Associated Press

Ники Минаж / Фото: Associated Press

Рэперка была одета в розовое кружевное платье от Dolce & Gabbana с атласным корсетом и рюшами на длинной юбке, под которым на ней были атласные розовые трусы.

Ники Минаж / Фото: Associated Press

Голову она украсила розовой фатой с кружевной отделкой, из-под которой на спину и ягодицы спадали длинные черные волосы.

Ники Минаж / Фото: Associated Press

Минаж сделала макияж с блестящими розовыми тенями и черными стрелками и экстремально длинный острый маникюр розового цвета с серебряным френчем. Лук Ники дополнила бриллиантовыми украшениями.

Ники Минаж / Фото: Associated Press

Рэперка была ведущей премии, а также выступила с песней, поэтому продемонстрировала на сцене еще несколько эффектных образов.

Ники Минаж / Фото: Associated Press

Ники Минаж / Фото: Associated Press

Ники Минаж / Фото: Associated Press

Читайте также: