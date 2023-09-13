В образе гламурной Барби-невесты: Ники Минаж в кружевном платье и с длинным маникюром появилась на музыкальной премии

40-летняя рэперка вышла на красную дорожку во всем розовом.
Ники Минаж посетила состоявшуюся в Нью-Джерси церемонию вручения премии MTV Video Music Awards.
На красной дорожке она появилась в гламурном образе невесты Барби, в котором продемонстрировала свои сексуальные формы.
Рэперка была одета в розовое кружевное платье от Dolce & Gabbana с атласным корсетом и рюшами на длинной юбке, под которым на ней были атласные розовые трусы.
Голову она украсила розовой фатой с кружевной отделкой, из-под которой на спину и ягодицы спадали длинные черные волосы.
Минаж сделала макияж с блестящими розовыми тенями и черными стрелками и экстремально длинный острый маникюр розового цвета с серебряным френчем. Лук Ники дополнила бриллиантовыми украшениями.
Рэперка была ведущей премии, а также выступила с песней, поэтому продемонстрировала на сцене еще несколько эффектных образов.
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