В образе хиппи: актриса Сиенна Миллер посетила модный показ в Париже

Звезда выглядела необычно и немного в стиле 70-х годов.

В рамках Недели моды состоялся показ бренда Chloe, на котором креативный директор бренда Чемена Камали представила коллекцию весна-лето 2025. Среди звездных гостей мероприятия появилась давняя поклонница бренда - актриса Сиенна Миллер.

Звезда надела на показ наряд в бохо-эстетике, который очень напоминал лук хиппи из 70-х годов.

Актриса сочетала свободные длинные брюки из замшевой ткани, которые были выполнены в оттенке пудры. Носила их она с легкой белой полупрозрачной блузкой с рюшами и завязками, а также укороченной курткой со складками и пуговицами.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Завершили ее наряд трендовые босоножки на платформе из двухтысячных, которые бренд представил на прошлом показе, большие солнцезащитные очки и золотые украшения.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Также шоу Chloe посетила и самая известная журналистка в мире - Анна Винтур. Она сидела в первом ряду вместе с Сиенной во время показа.

Сиенна Миллер и Анна Винтур / Фото: Associated Press

Винтур надела лук в любимом стиле - длинное платье в цветочный принт, стильный кожаный плащ, который у нее в этот раз был коричневого цвета, солнцезащитные очки и множество украшений на шею.

Сиенна Миллер и Анна Винтур / Фото: Associated Press

Среди гостей показа также появились актрисы Сєльма Блэр и Диана Крюгер.

Сиенна Миллер, Анна Винтур, Диана Крюгер, Сельма Блер / Фото: Associated Press

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