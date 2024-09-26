В образе хиппи: актриса Сиенна Миллер посетила модный показ в Париже

Звезда выглядела необычно и немного в стиле 70-х годов.
В рамках Недели моды состоялся показ бренда Chloe, на котором креативный директор бренда Чемена Камали представила коллекцию весна-лето 2025. Среди звездных гостей мероприятия появилась давняя поклонница бренда - актриса Сиенна Миллер.
Звезда надела на показ наряд в бохо-эстетике, который очень напоминал лук хиппи из 70-х годов.
Актриса сочетала свободные длинные брюки из замшевой ткани, которые были выполнены в оттенке пудры. Носила их она с легкой белой полупрозрачной блузкой с рюшами и завязками, а также укороченной курткой со складками и пуговицами.
Завершили ее наряд трендовые босоножки на платформе из двухтысячных, которые бренд представил на прошлом показе, большие солнцезащитные очки и золотые украшения.
Также шоу Chloe посетила и самая известная журналистка в мире - Анна Винтур. Она сидела в первом ряду вместе с Сиенной во время показа.
Винтур надела лук в любимом стиле - длинное платье в цветочный принт, стильный кожаный плащ, который у нее в этот раз был коричневого цвета, солнцезащитные очки и множество украшений на шею.
Среди гостей показа также появились актрисы Сєльма Блэр и Диана Крюгер.
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