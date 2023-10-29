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В образе из культового фильма: Адель вышла на сцену во время своего концерта в хэллоуинском костюме

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
191
Время на прочтение
2 мин
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В образе из культового фильма: Адель вышла на сцену во время своего концерта в хэллоуинском костюме

Адель / Фото: Инстаграм Адель

Звезда в этом образе выглядела роскошно и совсем не была на себа похожа.

В преддверии Хэллоуина многие звезды уже начинают посещать различные вечеринки посвященные этому празднику. Однако Адель решила зайти немного дальше и нарядилась в эффектный костюм для своего концерта в Лас-Вегасе.

Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель

Звезда вышла на сцену в образе Мортиши Аддамс - персонажа из популярной кино- и телевселенной "Семейка Аддамс".

На певице было длинное бархатное платье с длинными рукавами и воротником-стойкой. Спереди платье застегивалось на молнию, а талию украшал пояс-цепочка.

Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель

Также у платья был длинный шлейф и V-образное декольте.

Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель

Дополнили этот эффектный наряд парик с длинными черными волосами. множество колец на руках, яркий макияж и маникюр.

Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель
Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель

"Вы же не против того, что сегодня я решила приодеться?" - шутливо спросила Адель своих фанатов, которые выразили восторг от ее наряда бурными аплодисментами. Певица также рассказала, что хотела надеть искусственные клыки, но во время саундчека выяснилось, что из-за них она шепелявила, так что от этой детали образа пришлось отказаться. "Я и так не похожа на себя, не могла же я еще и звучать иначе", - объяснила Адель, добавив, что в любом случае изображает не вампиршу.

Адель / © Инстаграм Адель
Адель / Фото: Инстаграм Адель

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Дата публикации
Просмотры
191
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