В образе из "Властелина колец": единственная дочь Майкла Джексона на Хэллоуинской вечеринке

24-летняя Пэрис Джексон посетила звездную вечеринку в Энсино - богатом районе Лос-Анджелеса. Мероприятие называлось "Ночь триллеров" и было посвящено Хэллоуину.

Организатором вечеринки стал брат Пэрис - Принс Джексон. Именно поэтому модель подошла к выбору образа очень ответственно и нарядилась в персонаж из фильма "Властелин колец" - назгулом - черным всадником Саурона. Этот персонаж она выбрала поскольку является поклонницей франшизы.

Правда, образ Пэрис получился значительно гламурней, чем был в фильме. На девушке были черные полосатые колготки, черный плащ и маска. На руки она надела перчатки с когтями, а на лице сделала макияж так, чтобы ее лицо казалось очень бледным, при этом на ее глазах были красные и черные тени.

Пэрис Джексон / Фото: Associated Press

Также эту вечеринку посетил и сам виновник торжества - Принц. Парень решил нарядится в более попсовый образ и отдал предпочтение герою компьютерных игр Марио.

Принц Майкл Джексон II / Фото: Associated Press

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