В образе принцессы: Дрю Бэрримор в пышном платье с оборками на красной дорожке

В образе принцессы: Дрю Бэрримор в пышном платье с оборками на красной дорожке

Было видно, что Дрю сама в восторге от своего образа, ведь много улыбалась и с радостью позировала фотографам.

Голливудская актриса и телеведущая Дрю Бэрримор посетила церемонию в Нью-Йорке - Премию Совета модельеров Америки (CFDA Fashion Awards) - одну из самых престижных наград в области моды. Для мероприятия звезда выбрала солнечный наряд - нежно-желтое платье с множеством оборок и рюш от бренда Christian Siriano.

Дрю Бэрримор / Associated Press

Наряд был выполнен из тонкого фатина и несмотря на свою пышность, подчеркивал талию звезды и имел V-образное декольте. дополнили этот нежный образ бирюзовые сережки и массивное кольцо на пальце. Прическа, макияж и маникюр у Бэрримор были очень лаконичны.

Дрю Бэрримор / Associated Press

Также на этом мероприятии побывали и другие знаменитости среди которых была Аня Тейло-Джой, Эмили Ратаковски, Эшли Олсен, Кара Делевинь, Зендая и Сиара.

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