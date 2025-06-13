В образе космического аллигатора: британская актриса с крокодиловым нагрудником появилась на премьере фильма

Джамила Джамиль / © Associated Press

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Актриса и ведущая Джамила Джамиль посетила премьеру семейного анимационного фильма «Элио» в театре El Capitan в Лос-Анджелесе. Она озвучила одного из героев мультфильма — пришельца посла Квеста.

На синей дорожке знаменитость появилась в черном платье миди от бренда David Koma. Наряд был приталенного силуэта, без бретелек и с крокодиловым нагрудником, выложенным из камней. Джамила продемонстрировала в нем стройную фигуру.

Джамила Джамиль / © Associated Press

«Я выбрала это платье, потому что для премьеры у нас была футуристическая тема, и в ней я чувствую себя сексуальным космическим аллигатором. И кто бы не хотел это воплотить?» — прокомментировала Джамиль свой аутфит.

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Актриса дополнила лук черными лакированными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках от Christian Louboutin. Она сделала прическу с локонами и короткой челкой, макияж с черными стрелками и черный маникюр. Свой образ звезда завершила украшениями Messika.

Джамила Джамиль / © Associated Press

О фильме:

История от Disney и Pixar рассказывает об Элио — мальчике с живой фантазией, чувствующего себя чужим в своем мире. Однажды он случайно оказывается в сердце галактического сообщества — крупной межпланетной организации, объединяющей существ из разных миров. Там, по недоразумению, Элио принимают за представителя всей Земли.

Он совсем не готов к такой ответственности, но именно это неожиданное предназначение заставляет его учиться общаться с странными пришельцами, проходить сложные испытания и искать ответы не только во Вселенной, но и в самом себе.

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В украинский прокат фильм «Элио» выходит 19 июня.