В образе космической ковбойши: Ким Кардашьян сходила на вечеринку к сестре

Звезда реалити и инфлюенсер показала свой Хэллоуин-лук.
Ким Кардашьян показала в Instagram свой креативный образ космической ковбойши, в котором она сходила на Хэллоуин-пати к своей сестре Кендалл Дженнер.
Звезда реалити была одета в костюм CowBot цвета металлик от французского бренда Thierry Mugler.
Наряд состоял из бюстгальтера со звездой, высоких трусов с поясом, рукавов и высоких ботфортов-чулков на платформе.
Лифчик идеально подчеркнул пышное декольте красотки.
Аутфит Ким дополнила ковбойской шляпой. Волосы она распустила и сделала макияж с длинными ресницами и серебристыми стрелками.
В этом луке Кардашьян выглядела великолепно.
Ким всегда задает тренды. И все образы, в которых она появляется, ее поклонники и другие звезды стараются повторить. Вот, к примеру, провокационная и бодипозитивная рэперша Lizzo повторила необычный аутфит Ким Кардашьян на Met Gala 2021.
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