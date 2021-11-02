В образе космической ковбойши: Ким Кардашьян сходила на вечеринку к сестре

В образе космической ковбойши: Ким Кардашьян сходила на вечеринку к сестре

Звезда реалити и инфлюенсер показала свой Хэллоуин-лук.

Ким Кардашьян показала в Instagram свой креативный образ космической ковбойши, в котором она сходила на Хэллоуин-пати к своей сестре Кендалл Дженнер.

Звезда реалити была одета в костюм CowBot цвета металлик от французского бренда Thierry Mugler.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Наряд состоял из бюстгальтера со звездой, высоких трусов с поясом, рукавов и высоких ботфортов-чулков на платформе.

Лифчик идеально подчеркнул пышное декольте красотки.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Аутфит Ким дополнила ковбойской шляпой. Волосы она распустила и сделала макияж с длинными ресницами и серебристыми стрелками.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

В этом луке Кардашьян выглядела великолепно.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким всегда задает тренды. И все образы, в которых она появляется, ее поклонники и другие звезды стараются повторить. Вот, к примеру, провокационная и бодипозитивная рэперша Lizzo повторила необычный аутфит Ким Кардашьян на Met Gala 2021.

Ким Кардашьян-Lizzo

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Ким Кардашьян в Нью-Йорке (9 фото)

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