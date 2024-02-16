В образе космической монахини: Аня Тейлор-Джой в апостольнике и с красными губами появилась на премьере "Дюны"

27-летняя актриса креативно подошла к выбору своего аутфита для презентации фильма.

Аня Тейлор-Джой посетила премьерный показ долгожданного научно-фантастического фильма "Дюна: Вторая часть", состоявшегося в Лондоне.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Актриса появилась на фотозоне в интересном образе космической монахини. На ней было белое длинное платье Dior Haute Couture с глубоким вырезом и прозрачная накидка, имитирующая апостольник.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Тейлор-Джой сделала макияж с акцентом на красной помаде, которая выглядела контрастно с ее нарядом.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аня обула белые босоножки и украсила руки браслетом и кольцами с драгоценными камнями. Молочный маникюр завершил ее лук.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Напомним, Аня Тейлор-Джой пришла на презентацию помады Dior Rouge Lipstick от креативного директора Dior Make-up Питера Филипса в блестящем серебряном топе с обнаженными плечами и муаровых брюках цвета овсянки.

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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