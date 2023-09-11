Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В образе ковбоя: Кара Делевинь пришла на фэшн-показ Ralph Lauren в наряде total black look

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
160
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В образе ковбоя: Кара Делевинь пришла на фэшн-показ Ralph Lauren в наряде total black look

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Показ ознаменовал возвращение дизайнера Ральфа Лорена на подиум Недели моды в Нью-Йорке с новой коллекцией, после четырехлетнего перерыва.

Британская модель и актриса Кара Делевинь посетила Неделю моды в Нью-Йорке. В частности звезда появилась на показе бренда Ralph Lauren, который презентовал коллекцию весна-лето 2024.

Мероприятие прошло в районе Бруклин, а посетило его множество звезд, среди которых были также Дженнифер Лопес, Эмма Робертс и Джулианна Мур. Звездой показа стала супермодель 90-х - 54-летняя Кристи Тарлингтон, которая его закрыла в золотом платье.

Кара же пришла на модное шоу в черных обтягивающих штанах, прозрачной блузе с бархатным воротником и с эффектным декольте. Также на ней были сапоги и шляпа.

Кара Делевинь / © Associated Press
Кара Делевинь / Фото: Associated Press

В руке знаменитость держала стильную кожаную куртку с бахромой. На лице у Кары был красивый лаконичный макияж.

Кара Делевинь / © Associated Press
Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
160
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация