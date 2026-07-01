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- Шоу-бизнес
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В образе куклы Барби: актриса очаровала кокетливым образом в розовом мини-платье с бантиками
Лекси Майнтри привлекла внимание ярким нарядом в стиле Barbiecore.
Американская актриса Лекси Майнтри попала в объектив папарацци возле студии Global Radio в Лондоне, где приняла участие в промокампании нового комедийного сериала Elle от Prime Video, в котором сыграла главную роль.
Блондинка выбрала для своего появления романтический образ, в котором была похожа на куклу Барби. На ней было розовое мини-платье без бретелек, украшенное декоративными розовыми бантиками, которые придали образу игривость и подчеркнули эстетику, вдохновленную стилем Barbiecore.
К платью Лекси подобрала мюли цвета фуксии на шпильках. Волосы звезда распустила и украсила их с обеих сторон розовыми бантиками, которые перекликались с декором наряда. Макияж Майнтри выполнила в нежных натуральных тонах с легким розовым румянцем и блеском для губ. От украшений знаменитость отказалась.
Образ Лекси — милый, кокетливый и летний — розовый total look идеально соответствовал настроению промо-тура нового сериала.