ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
232
Время на прочтение
1 мин

В образе куклы Барби: Гвинет Пэлтроу вся в розовом сходила на телешоу

53-летняя актриса в наряде от Calvin Klein побывала на утренней программе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Папарацци подловили Гвинет Пэлтроу, когда она выходила из студии телешоу Good Morning America в Нью-Йорке. В эфире звезда рассказала о своем новом фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций", в котором сыграла с Тимоти Шаламе.

Актриса была похожа на яркую куклу Барби. На ней был розовый атласный ансамбль из коллекции Calvin Klein весна 2026 года. Он состоял из рубашки с острым воротником и прямых укороченных брюк со стрелками и поясом в тон.

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Аутфит Гвинет дополнила светло-розовыми туфлями на шпильках. У нее были распущенные волосы, макияж с нежно-розовой помадой и золотые кольца на руках.

Напомним, Гвинет Пэлтроу пришла на премьеру фильма в Беверли-Хиллз с 19-летним сыном.

Дата публикации
Количество просмотров
232
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie