В образе куклы Барби: Гвинет Пэлтроу вся в розовом сходила на телешоу

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Папарацци подловили Гвинет Пэлтроу, когда она выходила из студии телешоу Good Morning America в Нью-Йорке. В эфире звезда рассказала о своем новом фильме "Марти Суприм. Гений комбинаций", в котором сыграла с Тимоти Шаламе.

Актриса была похожа на яркую куклу Барби. На ней был розовый атласный ансамбль из коллекции Calvin Klein весна 2026 года. Он состоял из рубашки с острым воротником и прямых укороченных брюк со стрелками и поясом в тон.

Аутфит Гвинет дополнила светло-розовыми туфлями на шпильках. У нее были распущенные волосы, макияж с нежно-розовой помадой и золотые кольца на руках.

Напомним, Гвинет Пэлтроу пришла на премьеру фильма в Беверли-Хиллз с 19-летним сыном.