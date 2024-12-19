В образе куклы Барби: порноактриса-трансгендер в розовом кроп-топе похвасталась большой грудью

Американская порноактриса-трансгендер Бритни Кейд опубликовала в Instagram сексуальный образ куклы Барби.

Брит позировала перед фотокамерой в лакированном розовом кроп-топе со шнуровкой, лакированной мини-юбке, розовом белье и белых чулках в сетку со стразами. Она показала свою пышную и соблазнительную грудь.

Бритни Кейд

У Кейд была красивая укладка с локонами, корона на голове, макияж с накладными длинными ресницами, цепочка с подвеской и розовый чокер на шее.

Бритни Кейд

Напомним, в прошлый раз Бритни Кейд в черном шелковом халате с кружевом показала пышное декольте.

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