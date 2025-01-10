В образе Купидона: Рианна сверкнула фигурой в красном кружевном белье

Певица снялась в откровенной фотосессии для своего бренда.

Бренд нижнего белья Savage x Fenty уже готовится к предстоящему Дню святого Валентина и выпустил праздничную коллекцию нижнего белья. Лицом новой линейки стала сама Рианна.

36-летняя певица примерила эффектный красный кружевной комплект, который дополнила поясом с подтяжками для чулок.

instagram.com/badgalriri

Ее волосы с розовыми прядями были уложены в виде сердца. Образ Купидона завершил розовый лук, из которого Рианна запускала пылающую розу.

instagram.com/badgalriri

instagram.com/badgalriri

"Поклонись – королева Дня святого Валентина прибыла", - гласит подпись под снимками на странице бренда в Instagram.

instagram.com/badgalriri

К слову, бренд Savage x Fenty был основан в 2018 году и стал популярен благодаря своему акценту на инклюзивность. Бренд предлагает широкий размерный ряд и подчеркивает, что красота существует во всех формах и размерах.

Ранее, напомним, Рианну сфотографировали за руку с возлюбленным. Певица вышла в свет с бойфрендом и отцом своих сыновей – рэпером A$AP Rocky. Пару заметили в Лос-Анджелесе вечером, когда они шли по улице, держась за руки.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Рианна была одета в черное длинное платье креативного дизайна, ведь на нем было много драпировок, а рукава и горловину украшала меховая отделка.

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