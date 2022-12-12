В образе lady in red: британская ведущая похвасталась сексуальным декольте и плоским животом на улицах Лос-Анджелеса

41-летняя Хлоя Симс обожает красный цвет, поэтому охотно выбирает его для своих соблазнительных луков.

Папарацци подловили британскую ведущую Хлою Симс на улицах Лос-Анджелеса, когда она шла на вечеринку.

Женщина выглядела потрясающе во всем красном. На ней был лакированный лиф-топ, идеально подчеркнувший ее пышный сексуальный бюст, и лакированные обтягивающие штаны. Наряд Симс дополнили замшевыми ботильонами на шпильках и красной сумкой Chanel на золотой цепочке.

Хлоя Симс / Фото: Getty Images

Хлоя сделала красивую прическу с локонами, вечерний макияж с акцентом на красной помаде, уши украсила золотыми серьгами-кольцами, а руки – золотыми браслетами, часами и кольцами.

Напомним, в прошлый раз Симс вышла в свет тоже в красном наряде. Тогда она также продемонстрировала свое соблазнительное декольте на камеру папарацци.

Глоя Симс / Фото: Getty Images

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