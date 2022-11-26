Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В образе lady in red: новый модный эксперимент от Эшли Робертс

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
521
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В образе lady in red: новый модный эксперимент от Эшли Робертс

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

41-летняя танцовщица, ведущая и участница группы The Pussycat Dolls появилась на улицах Лондона во всем красном.

Папарацци подловили Эшли, когда она шла на работу на радиостанцию Heart Breakfast.

Знаменитость продолжает экспериментировать с образами. На этот раз она решила надеть все красное.

На ней было элегантное пальто, брюки клеш с тонкими черными лампасами и атласная блузка, одну сторону которой она заправила в штаны.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

В руке Робертс несла небольшую сумочку с плетением. А вот туфли радиоведущая выбрала черные лакированные.

Волосы она собрала в высокую шишку и надела на лицо черные очки. В ушах у нее были золотые серьги. Длинный серебряный маникюр завершил стильный лук Эшли.

Напомним, ранее Робертс ошеломила роскошным аутфитом на красной дорожке премии Glamour Women of the Year Awards 2022. Эшли появилась там в серебряном "голом" платье с очень глубоким декольте от Julien Macdonald.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
521
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация