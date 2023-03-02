В образе lady in red: соблазнительная Аманда Холден блеснула сосками по дороге на работу

Папарацци подловили Аманду Холден по дороге на работу – на студию Global Radio, где она ведет утреннее шоу Heart Breakfast.

На этот раз знаменитость выбрала образ lady in red. На ней была трикотажная водолазка, сквозь которую были видны ее соски. Это выглядело соблазнительно.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Верх Аманда скомбинировала с брюками-клеш и элегантным пальто, которое накинула на плечи. Обула ведущая замшевые туфли-лодочки. В руке красавица несла вместительную красную сумку.

Холден распустила волосы, надела на лицо солнцезащитные очки и завершила аутфит бордовым маникюром.

Напомним, ранее Аманда Холден сверкнула сосками в трикотажном белом кардигане с золотистыми пуговицами.

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