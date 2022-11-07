В образе lady in red: тайская актриса в платье с откровенным декольте пришла на светское событие

Прайя Лундберг выбрала беспроигрышный вариант и акцентировала внимание в своем аутфите на соблазнительном бюсте.

Тайская актриса, модель, посол доброй воли Верховного комиссара ООН по делам беженцев и первый посол доброй воли из Юго-Восточной Азии - Прайя Лундберг - посетила ежегодный гала-концерт фестиваля искусства и кинематографа LACMA Art+Film Gala. В этом году вечер был посвящен корейскому режиссеру "Решение пойти" Пак Чан Уку и художнице Хелен Пашгян.

Для этого события Прайя выбрала эффектный лук. На ней было винтажное длинное красное платье с откровенным глубоким декольте от бренда Gucci. Наряд актриса скомбинировала с черными босоножками на каблуке от Jimmy Choo.

Прайя Лундберг / Фото: Getty Images

Лундберг волнами уложила волосы и сделала насыщенный макияж с акцентом на красной помаде. В ушах были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руке – браслет. Красный маникюр завершил ее аутфит.

Напомним, на мероприятии также побывала американская актриса и певица Эддисон Рэй, которая сияла в роскошном платье с пайетками и глубоким вырезом за пупок.

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