В образе Лагерфельда: дерзкая Кара Делевинь вышла на дорожку Met Gala

Модель Кара Делевинь была одной из муз дизайнера Карла Лагерфельда, которому в этом году посвящен Бал Института костюма.

Звезды собрались на Met Gala 2023, который прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

30-летняя модель Кара Делевинь приехала на мероприятие в образе, который напоминал нам самого Карла, надев серебристый короткий парик от Ноа Скотта, белое мини-платье-рубашку от Карла Лагерфельда, черные чулки до бедра, туфли на шпильке в тон, перчатки без пальцев из кожи такие, как носил дизайнер, и украшения Chrome Hearts, а также солнцезащитные очки.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Карла редко можно было увидеть без его фирменной белой рубашки. В Instagram модель поделилась слайд-шоу своего образа на Met Gala с подписью: "Это для тебя, KL".

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"Замечательно иметь возможность сделать это и почтить такого невероятного человека — не только в моде, но и лично как друг. Я так многим ему обязана, и это удивительный способ запомнить его", - сказала Кара в интервью для Vogue.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Карл Лагерфельд еще в 2013 году говорил о Каре, что она настоящая модница, потому "она не подделка". Делевинь много раз участвовала в шоу Chanel.

Кара Делевинь и Карл Лагерфельд / Фото: Associated Press

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