В образе леди-босса: Николь Кидман скопировала культовый наряд молодой Джулии Робертс

Это выглядело легко и круто, и ей определенно идет этот стиль.

Голливудская звезда Николь Кидман вышла на фотоколл, который проводился в рамках церемонии Critics Choice Awards 2025. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе, а звезда решила надеть на него не вечернее платье, а стильный брючный костюм.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Ее маскулинный наряд был от бренда Saint Laurent из новой коллекции весна-лето 2025 и включал блейзер, широкие штаны и полосатую рубашку. Наряд Николь дополнила галстуком в принт, а также множеством золотых украшений: несколькими браслетами, кольцами и серьгами. Также на лице актриса сделала нежный макияж, а волосы уложила в объемную прическу.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Однако она не единственная, кто одевался леди-боссом на красную дорожку. Одним из самых известных подобных нарядов является образ Джулии Робертс. В 1990 году 23-летняя молодая актриса пришла на церемонию вручения премии "Золотой глобус" в мужском брючном костюме от Giorgio Armani.

Тогда критики и фанаты сочли, что она сошла с ума. Затем, говоря о своем причудливом чувстве стиля, Джулия сказала: "Мне явно было все равно, что об этом подумают".

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

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