В образе Мэрилин Монро: Билли Айлиш восхитила неожиданным образом

19-летняя певица выбрала для бала Института костюма нежный женственный аутфит.
Любительница эпатажа и дерзких луков Билли Айлиш удивила публику своим нежным аутфитом на красной дорожке Met Gala 2021, который прошел в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Артистка предстала в образе Мэрилин Монро. На ней было корсетное платье с откровенным декольте и пышной юбкой цвета крем-брюле от Oscar de la Renta. У наряда был длинный пятимeтpoвый шлейф, который для эффектности красиво расложили на ступеньках.
Свой образ Билли дополнила белокурым коротким париком, бриллиантовыми украшениями и длинным маникюром в тон наряда. На лице у нее быдл вечерний макияж с акцентом на глазах, которые она подвела черным карандашем.
А американская поп-дива - 52-летняя Дженнифер Лопес появилась на балу Института костюма в образе ковбоя. На ней было кофейное платье Ralph Laure с глубоким декольте, высоким разрезом на подоле, отделкой из перьев и с длинным шлейфом. Сверху она накинула меховой полушубок. Лук звезда дополнила ковбойской шляпой, массивными браслетами-ремнями на руках, шее и талии.
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