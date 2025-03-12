В образе Мэрилин Монро: красивая Рене Зеллвегер снялась для глянца

Актриса перевоплотилась в легендарную блондинку.
55-летняя актриса, двукратная обладательница премии "Оскар", широко известная всем по своей роли Бриджит Джонс – Рене Зеллвегер – стала главной звездой нового номера журнала C Magazine. На обложке глянца она появилась в классическом тренче от Burberry и туфлях-лодочках на высоких каблуках от Christian Louboutin.
Стилисты уложили волосы Рене в укладку в стиле Мэрилин Монро, хотя, возможно, это парик.
На других фото Зеллвегер позировала в ретроавтомобиле в компании собаки. Актриса была одета в бордовую блузу с бантом от Prada.
Также она примерила длинное платье в горох и с рюшами от Valentino, розовую искусственную шубу от Stella McCartney.
А в стильном комбинезоне от Chаnel с воротником из перьев Рене ела бургер и картошку фри в кафе.
Ранее, напомним, Рене Зеллвегер блистала напротив оперы в Сиднее на фотоколле. На актрисе в тот день было нежное бело-голубое платье миди с открытыми плечами от новозеландского дизайнера Эмилии Уикстед и безупречные белые туфли на каблуках.
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