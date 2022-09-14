В образе "мертвой невесты": актриса Миа Гот на кинофестивале в Торонто

В свои 28 лет Миа Гот уже завоевала негласный статус королевы ужасов и артхауса, ведь практически все ее успешные фильмы сняты в этих жанрах. На прошлой неделе в рамках Венецианского кинофестиваля девушка появилась на красной дорожке в черном платье от Dolce & Gabbana, представляя свой новый фильм "Перл".

Спустя несколько дней актриса прилетела в Канаду на Международный кинофестиваль в Торонто, где в Королевском театре Александры опять была показана эта картина.

Фильм является приквелом вышедшего в марте слэшера "Х", а его действия происходят в 1918 году, погружая зрителя в историю молодой девушки по имени Перл. Она живет на изолированной ферме, ухаживает за больным отцом, находясь под гнетом набожной матери.

Для показа в Канаде Мия опять решила надеть драматичный образ от итальянского Модного дома Dolce & Gabbana. В этот раз полупрозрачной черное кружевное платье девушка дополнила черной вуалью, которая напоминала обрез "мертвой невесты", но, учитывая тематику фильма, лук был подобран отлично.

Миа Гот / Фото: Getty Images

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