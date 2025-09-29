В образе Миранды Пристли: актриса Мерил Стрип удивила всех своим появлением на Неделе моды

Мерил Стрип / © Associated Press

В последний день Недели моды в Милане состоялся показ бренда Dolce & Gabbana и одной из гостей мероприятия стала голливудская актриса Мерил Стрип. Но удивил всех образ, в котором звезда появилась на публике, ведь одета она была как Миранда Пристли — ее известный киношный персонаж из фильма «Дьявол носит Prada».

Мерил Стрип / © Associated Press

Сопровождал актрису ее несменный коллега по этой картине — Стэнли Туччи, который в фильме исполняет роль Найджела Киплинга.

Мерил Стрип и Стэнли Туччи / © Associated Press

Во время показа коллекции весна-лето 2026 актеры сидели в первом ряду. Дело в том, что сейчас идет производство сиквела картины, и часть материала создатели фильма решили отснять на настоящем модном показе.

Актриса была одета в тренч оттенка капучино, который дополнила леопардовыми аксессуарами — клатчем от Marlene из искусственного меха и широким поясом на талии. Также на глазах Мерил были солнцезащитные очки в светлой оправе, а на шее массивное золотое колье.

Мерил Стрип и Стэнли Туччи / © Associated Press

Мерил Стрип и Стэнли Туччи / © Associated Press

Забавно было то, что Мерил во время шоу встретилась с Анной Винтур, которая по слухам стала прототипом для ее персонажа в фильме.

Напомним, что также актрису не раз фотографировали на улице в Нью-Йорке, где снимают фильм. Картина выйдет в 2026 году, то есть через 20 лет после премьеры первой части.

Известно, что помимо Мерил Стрип и Стэнли Туччи к своим ролям также вернутся Энн Хэтэуэй и Эмили Блант. Такде в фильме появятся и новые герои, в частности, известно, что одну из ролей сыграет Симон Эшли.