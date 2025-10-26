В образе мультяшной красавицы: пышнотелая модель из Панамы с разных ракурсов продемонстрировала огромные ягодицы

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы Грейси Бон опубликовала в Instagram серию фотографий своего эффектного образа с отдыха у бассейна. Она закосплеила мультяшную красавицу Чел — персонажа из анимационного фильма DreamWorks «Дорога на Эльдорадо» 2000-го года.

Грейси была одета в кроп-топ бело-розово-красного цветов и белые плавки-юбку. Бон даже прическу с челкой сделала такую, как у героини мультфильма. Лук она дополнила бирюзовыми украшениями.

Бон с разных ракурсов похвасталась на камеру пышным бюстом, тонкой талией и огромными ягодицами, которыми обожает хвастаться.

Напомним, ранее Грейси Бон показала соблазнительную фигуру в миниатюрном бикини.