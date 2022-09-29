Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В образе, напоминающем фольгу: Джулия Фокс эпатировала нарядом

Дата публикации
Просмотры
51
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В образе, напоминающем фольгу: Джулия Фокс эпатировала нарядом

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Она стала звездой красных дорожек после романа с Канье Уэстом.

Модель и актриса Джулия Фокс не перестает удивлять своими образами на светских мероприятиях. 28 сентября эпатажная знаменитость посетила гала-концерт New York City Ballet Fall Fashion Gala в Театре Дэвида Коха, в Нью-Йорке.

Джулия Фокс / © Associated Press
Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Для мероприятия Джулия выбрала платье от американского модельера Зака Позена. Наряд был очень необычным и имел длинный шлейф, объемные рукава и глубокое полукруглое декольте. Дополняли образ перчатки, тоже серебристые, и квадратная сумка на коротких ручках, напоминающая пакет.

Брови девушка пока решила не возвращать - после того, как тренд на обесцвечение бровей стал набирать популярность в мире, Фокс тоже решила их перекрасить.

Джулия Фокс / © Associated Press
Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация