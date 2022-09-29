В образе, напоминающем фольгу: Джулия Фокс эпатировала нарядом

Она стала звездой красных дорожек после романа с Канье Уэстом.

Модель и актриса Джулия Фокс не перестает удивлять своими образами на светских мероприятиях. 28 сентября эпатажная знаменитость посетила гала-концерт New York City Ballet Fall Fashion Gala в Театре Дэвида Коха, в Нью-Йорке.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Для мероприятия Джулия выбрала платье от американского модельера Зака Позена. Наряд был очень необычным и имел длинный шлейф, объемные рукава и глубокое полукруглое декольте. Дополняли образ перчатки, тоже серебристые, и квадратная сумка на коротких ручках, напоминающая пакет.

Брови девушка пока решила не возвращать - после того, как тренд на обесцвечение бровей стал набирать популярность в мире, Фокс тоже решила их перекрасить.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

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