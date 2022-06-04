В образе Несокрушимой Украины: Анна Добрыднева снялась в символической фотосессии на фоне руин

В образе Несокрушимой Украины: Анна Добрыднева снялась в символической фотосессии на фоне руин

Артистка показала потрясающие снимки из фотосессии, посвященной Украине.

Анна Добрыднева снялась в символической фотосессии авторства Darina Hodyreva, которую показала подписчикам в Instagram на сотый день полномасштабного вторжения России в Украину.

Певица предстала в образе Несокрушимой, Сильной и Свободной Украины.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Она была одета в белое длинное платье, дополненное белой накидкой с длинным шлейфом с перьями.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Свой аутфит Анна дополнила роскошным цветочным венком с красными лентами, символизирующими пролитую кровь украинцев. Волосы певица заплела в длинную косу.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

В руке она держала копье с трезубом на конце.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Позировала Добрыднева на фоне развалин.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

"100 дней войны… 100 дней несокрушимости, веры, слез, отчаяния, надежды, единства, потери, разлуки, силы, мужества, любви…

Мы пытались создать образ Сильной, Свободной, Несокрушимой, Обновленной Украины. Ленты, это кровь, которую проливали и проливают за нашу землю герои. Наряд символизирует то, что мы, как фениксы, перерождаемся из пепла. Боже, храни Украину", — написала Анна.

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

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Напомним, Добрыднева посвятила песню детям в войне.

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