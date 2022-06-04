В образе Несокрушимой Украины: Анна Добрыднева снялась в символической фотосессии на фоне руин

Артистка показала потрясающие снимки из фотосессии, посвященной Украине.
Анна Добрыднева снялась в символической фотосессии авторства Darina Hodyreva, которую показала подписчикам в Instagram на сотый день полномасштабного вторжения России в Украину.
Певица предстала в образе Несокрушимой, Сильной и Свободной Украины.
Она была одета в белое длинное платье, дополненное белой накидкой с длинным шлейфом с перьями.
Свой аутфит Анна дополнила роскошным цветочным венком с красными лентами, символизирующими пролитую кровь украинцев. Волосы певица заплела в длинную косу.
В руке она держала копье с трезубом на конце.
Позировала Добрыднева на фоне развалин.
"100 дней войны… 100 дней несокрушимости, веры, слез, отчаяния, надежды, единства, потери, разлуки, силы, мужества, любви…
Мы пытались создать образ Сильной, Свободной, Несокрушимой, Обновленной Украины. Ленты, это кровь, которую проливали и проливают за нашу землю герои. Наряд символизирует то, что мы, как фениксы, перерождаемся из пепла. Боже, храни Украину", — написала Анна.
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Напомним, Добрыднева посвятила песню детям в войне.
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