В образе невесты: 19-летняя дочь Кейт Мосс вышла на подиум на Неделе моды в Лондоне

В образе невесты: 19-летняя дочь Кейт Мосс вышла на подиум на Неделе моды в Лондоне

Юная модель продолжает покорять модные шоу.

Супермодель Кейт Мосс активно продвигает свою юную дочь в модельном бизнесе, поэтому 19-летняя Лила становится одной из главных моделей многих престижных показов. В прошлом году девушка блистала на шоу Fendi, Miu Miu и Versace, а вчера появилась на Неделе моды.

Лила продефилировала на показе британского дизайнера Richard Quinn, коллекции которого всегда отличаются особой креативностью и эпатажем. Девушка представила свадебный образ, который состоял из белого атласного мини-платья, плотных колготок и туфель-лодочек. В руках Лили несла красивый букет цветов, а на ее голове был ободок с бисером.

Лила Мосс / Getty Images

Напомним, что в рамках этого показа на подиум вышла и супермодель Ирина Шейк, однако ее образы были довольно странными.

Ирина Шейк / Getty Images

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