В образе от Balenciaga: Сальма Хаек в топе похвасталась пышным декольте

54-летняя актриса имеет красивый бюст, который охотно подчеркивает стильными нарядами.
Сальма Хаек опубликовала в Instagram фотографии, сделанные в гардеробной. Актриса продемонстрировала образ total black от Balenciaga.
На звезде были спортивные широкие брюки и топ, состоявший из кожаного корсета и трикотажного верха. Под нарядом на Сальме был черный бюстгальтер. Красавица похвасталась своим сексуальным пышным бюстом, который просто невозможно не заметить.
Волнистая укладка, вечерний макияж и черные очки дополнили аутфит актрисы. На руках у нее были браслеты.
Напомним, на Лондонском кинофестивале Хаек предстала в наряде кислотного оттенка от Bottega Veneta из коллекции весна-лето 2022 года с воротником-шарфом. Свое платье она дополнила черным жакетом с широкими манжетами и кожаными сапогами.
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