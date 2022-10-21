В образе от Balenciaga: Сальма Хаек в топе похвасталась пышным декольте

Сальма Хаек опубликовала в Instagram фотографии, сделанные в гардеробной. Актриса продемонстрировала образ total black от Balenciaga.

Сальма Хаек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

На звезде были спортивные широкие брюки и топ, состоявший из кожаного корсета и трикотажного верха. Под нарядом на Сальме был черный бюстгальтер. Красавица похвасталась своим сексуальным пышным бюстом, который просто невозможно не заметить.

Сальма Хаек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Сальма Хаек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Волнистая укладка, вечерний макияж и черные очки дополнили аутфит актрисы. На руках у нее были браслеты.

Сальма Хаек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Напомним, на Лондонском кинофестивале Хаек предстала в наряде кислотного оттенка от Bottega Veneta из коллекции весна-лето 2022 года с воротником-шарфом. Свое платье она дополнила черным жакетом с широкими манжетами и кожаными сапогами.

Сальма Хаек / Фото: Getty Images

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