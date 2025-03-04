В образе от Balmain: рэперша Doja Cat в леопардовом платье с глубоким декольте позировала на премии

Рэп-исполнительница умеет привлекать к себе внимание на мероприятиях.

Doja Cat решила выделиться среди звездных красавиц на красной дорожке премии "Оскар", поэтому выбрала для своего выхода наряд с "хищным" принтом.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Перед фотографами рэп-исполнительница позировала в блестящем леопардовом платье макси со шлейфом, полуобнаженной спиной и без бретелек от Balmain, которая подчеркнула ее соблазнительные формы. Наряд имел глубокий декольте в форме сердца и шарф в тон платья на шее.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat / Фото: Associated Press

Аутфит Doja Cat дополнила короткой черно-белой кудрявой прической, макияжем в нюдово-бежевых оттенках и длинным светлым маникюром. В ушах у нее были массивные серьги с маленькими белыми камешками и большими желтыми, а на шее – золотое колье с такими же камнями.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat / Фото: Associated Press

Напомним, Doja Cat выступила на фестивале Global Citizen в Нью-Йорке в гламурном платье от украинского бренда Frolov.

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