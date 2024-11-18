В образе от Stella McCartney: американская актриса пришла на церемонию в платье с обнаженной спиной

31-летняя Майка Монро выбрала для своего выхода нежный лук.
Американская актриса Майка Монро стала гостьей церемонии вручения наград Governors Awards, состоявшейся в The Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе.
Звезда выбрала для такого мероприятия платье из осенне-зимней коллекции 2024 года бренда Stella McCartney. Наряд состоял из белой шелковой юбки и бежевого верха, расшитого камнями, с халтером из камней.
Главный акцент в ее аутфите былл на обнаженную спину, которую она показала фотографам.
Обута Монро была у босоножки цвета металлик на высоких платформах и каблуках. У нее была скромная прическа, нежный макияж и лаконичные серьги с бриллиантами.
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