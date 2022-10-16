В образе от Valentino: актриса Кейт Хадсон посетила премьеру детективного фильма в Лондоне

Мероприятие состоялось в рамках Лондонского кинофестиваля.
Голливудская звезда Кейт Хадсон посетила показ детективного фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", который стал продолжением довольно успешной картины 2019 года "Достать ножи".
Ранее показ фильма состоялся в Калифорнии, где Кейт продемонстрировала лук из круизной коллекции Erdem, а теперь очередь дошла и до Лондона. На красную дорожку она вышла в трикотажном луке от Valentino. Это был комплект из топа и юбки, которые она дополнила коричневыми сапогами.
Также Кейт уложила волосы в легкие волны и добавила в образ золотые серьги.
Днем ранее актриса продемонстрировала не менее эффектные образ, который выбрала для вечеринки. На Кейт было длинное платье из джинса, которое она дополнила таким же жакетом.
Читайте также:
- В льняном платье с вышивкой и камнями: красивая Кейт Хадсон пришла на показ фильма
- В платье с "голым" эффектом: Кейт Хадсон на премьере фильма в Лос-Анджелесе
- В мини от Saint Laurent и босоножках: Кейт Хадсон очаровала милым образом для ток-шоу
Подписывайтесь также на нашу страницу в Instagram