В образе от Valentino: актриса Кейт Хадсон посетила премьеру детективного фильма в Лондоне

Голливудская звезда Кейт Хадсон посетила показ детективного фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", который стал продолжением довольно успешной картины 2019 года "Достать ножи".

Ранее показ фильма состоялся в Калифорнии, где Кейт продемонстрировала лук из круизной коллекции Erdem, а теперь очередь дошла и до Лондона. На красную дорожку она вышла в трикотажном луке от Valentino. Это был комплект из топа и юбки, которые она дополнила коричневыми сапогами.

Также Кейт уложила волосы в легкие волны и добавила в образ золотые серьги.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Днем ранее актриса продемонстрировала не менее эффектные образ, который выбрала для вечеринки. На Кейт было длинное платье из джинса, которое она дополнила таким же жакетом.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

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