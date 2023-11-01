В образе павлина с клювом: Хайди Клум впечатлила нарядом для своей грандиозной вечеринки на Хэллоуин

50-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум ежегодно устраивает грандиозные вечеринки, из-за чего ее называют королевой Хэллоуина. Звезда собирает своих друзей, родственников и знаменитостей, для которых обязательный дресс-код - праздничный костюм. Конечно же, больше всего внимания на мероприятии обычно приковано к самой Клум, поскольку ее костюмы самые необычные, яркие и оригинальные. В этом году звезда опять смогла удивить, поскольку нарядилась павлином, а ее муж Том Каулиц - огромным яйцом.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

На Хайди был бархатный синий костюм с мехом спереди, который она дополнила реалистичным гримом - на ее лице был огромный клюв, а на голове - перья и макияж. Руки модели покрасили в черный цвет.

Также на красную дорожку с ней вышли танцоры в костюмах в виде перьев павлина. Они позировали таким образом, чтобы создавать иллюзию хвоста и лап.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Том в образе яйца также был в гриме - ему приклеили большой нос и покрасили лицо белой краской.

Том Каулиц / Фото: Associated Press

На руки артист надел белые перчатки.

Хайди Клум и Том Каулиц / Фото: Associated Press

Выйдя на публику, пара отыграла свои образы, а затем они даже попытались поцеловаться.

Хайди Клум и Том Каулиц / Фото: Associated Press

Хайди Клум и Том Каулиц / Фото: Associated Press

Уже традиционно это мероприятие посетил брат близнец Тома - Билл Каулитц. В этом году он выбрал наряд единорога. Также поддержать мать пришла Лени Клум - 19-летняя дочь Хайди.

Хайди Клум, Том, Бил и Лени / Фото: Associated Press

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