В образе, похожем на лук Бритни Спирс: Лиз Херли выбрала пикантный наряд для вечеринки

Британская актриса Элизабет Херли показала, как провела новогоднюю ночь на шумной вечеринке, которую посетила вместе с 20-летним сыном Дамианом.

Звезда запостила в Instagram несколько ярких фотографий и продемонстрировала свой гламурный лук, который выбрала для пати.

Элизабет облачилась в обтягивающий комбинезон, расшитый стразами, как у поп-звезды Бритни Спирс в клипе Toxic, а ее сын переоделся и стал двойником Элвиса. Херли выглядела очень эффектно, сделала волнистую укладку и вечерний макияж.

Бритни Спирс, кадр из клипа Toxic

"Горько-сладкое прощание с 2022 годом, годом как чрезвычайно счастливых, так и очень грустных воспоминаний. Ждем 2023 год и надеемся, что все мечты сбудутся", - написала актриса в блоге и добавила два красных сердца.

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Ранее своим фолловерам звезда показывала другой лук в блестящем костюме, который она надела на голое тело. Подписчики актрисы были впечатлены тем, как хорошо выглядит Элизабет, и написали ей много приятных комментариев.

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