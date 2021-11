В образе принцессы Дианы: Сара Джессика Паркер появилась в наряде из 80-х на съемках

Похоже, в продолжении "Секса в большом городе" Кэрри Брэдшоу будет удивлять нас оригинальными нарядами и аксессуарами.

Сара Джессика Паркер продолжает работу над сериалом And Just Like That..., и на этот раз съемки проходили в районе Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Актриса попала под прицел папарацци на улице в элегантном голубом платье в стиле принцессы Дианы.

Платье-блейзер имело длинные рукава с манжетами, асимметричный низ, а сбоку его украшали большие пуговицы. Дополнила Паркер свой наряд черными туфлями-лодочками, голубой бархатной сумкой на длинной черной ручке и украшениями, среди которых были парные золотые браслеты на запястьях и жемчужные серьги в ушах.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Образ нам напомнил несколько нарядом принцессы Уэльской Дианы, которая любила голубой цвет в своем гардеробе. Она также часто носила в 80-х платья на пуговицах, с лацканами и закругленным подолом.

Принцесса Диана / Getty Images

Принцесса Диана / Getty Images

